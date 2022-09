Foto: Karin Johannsen Sommer in Leck 35. Lecker Bürgerfest begeistert 20.000 Besucher Von Annika Jensen | 04.09.2022, 15:35 Uhr

Tanzen bis Mitternacht, Schwertkämpfer live und in Farbe: Das 35. Bürgerfest in Leck lockte zehntausende Besucher in die Gemeinde, von nah und fern. Das waren die Highlights.