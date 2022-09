Symbolbild: Notarzt im Einsatz Foto: Stephan Jansen up-down up-down Tragischer Unfall in Ladelund Unglück bereits im August: Kleinkind stirbt fünf Tage nach Sturz in Garten-Pool Von Hagen Wohlfahrt | 20.09.2022, 14:24 Uhr

Erst am Montag war ein Badeunfall in einer Schleswiger Schwimmhalle bekannt geworden. Jetzt bestätigt die Polizei: Auch in Ladelund ist im Sommer ein Kind ertrunken.