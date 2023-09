Aminata Touré in Niebüll Kurzzeitpflege: Warum das Pflegezentrum Uhlebüll für Schleswig-Holstein Pilotcharakter hat Von Hagen Wohlfahrt | 29.09.2023, 15:11 Uhr Begleitet von Landrat Florian Lorenzen (rechts am Bildrand), besuchte Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Mitte, hinten) am Freitag das Pflegezentrum der Stiftung Uhlebüll. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Der Bedarf an Plätzen für die kurzzeitige Pflege ist groß, das Angebot in Schleswig-Holstein gering. In Niebüll gibt es jetzt eine Einrichtung, die genau das bietet.