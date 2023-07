Kurt Hinrichsen wird als Bürgermeister der Gemeinde Dagebüll vereidigt. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Bürgermeister in Dagebüll Frühchen-Klinik, Kreisel, Neubaugebiet: Kurt Hinrichsen will die Großprojekte voranbringen Von Arndt Prenzel | 12.07.2023, 15:26 Uhr

Der Dagebüller Bürgermeister will in seiner letzten Amtszeit nocheinmal viel in der Gemeinde bewegen. Dirverse Großprojekte sind hier geplant.