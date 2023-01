Pflichtprodukt im Einzelhandel in Nordfriesland: Sternmarke im Zentralmarkt in Süderlügum. Das Getränk ist im Norden von SH so beliebt wie sonst nirgendwo. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Kult-Spirituose aus SH Wie Sternmarke-Schnaps zum „Nationalgetränk“ der Nordfriesen wurde Von Marco Nehmer | 31.01.2023, 09:42 Uhr | Update vor 37 Min.

Ob auf dem Zeltfest, in der Disco oder bei der Privatparty: An Sternmarke ist in Nordfriesland kein Vorbeikommen. Die Herstellerfirma verkauft jährlich Hunderttausende Flaschen im äußersten Norden – muss aber bald an der Preisschraube drehen.