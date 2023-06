Johann Petersen aus Galmsbüll wagt den Sprung in die Fluten. Er ist in Südwesthörn nahezu allein. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Badesaison in Nordfriesland Wo man in Südtondern noch kostenlos in der Nordsee baden kann Von Arndt Prenzel | 21.06.2023, 09:41 Uhr

Die Badesaison ist auch in Nordfriesland eröffnet. Doch an den meisten Badestellen der Nordsee kostet der Sprung ins kühle Nass inzwischen eine Gebühr. Shz.de verrät, wo man in Südtondern noch kostenlos baden kann.