Kjell Pohns, Spiztenkandidat der CDU in Niebüll. Foto: CDU Niebüll up-down up-down Spitzenkandidaten im Kurz-Interview Kommunalwahl NF 2023: Drei Fragen an ... Kjell Pohns von der CDU in Niebüll Von Jonna Marlin Lausen | 17.04.2023, 16:13 Uhr

Vor der am 14. Mai stattfindenden Kommunalwahl in Nordfriesland hat shz.de die Spitzenkandidaten der Parteien in Kreis und Städten zum Kurz-Interview gebeten. So will die CDU in Niebüll Klimakrise und Wohnungsnot bewältigen.