Globaler Klimastreik am 3. März Die Erwachsenen müssen es richten: „Parents for Future" rufen zur Niebüller Klima-Demo auf Von Marco Nehmer | 23.02.2023, 15:05 Uhr

Sind die Jugendlichen in Nordfriesland protestmüde geworden? Erneut ist es die Elterngeneration, die zur Demonstration in Niebüll anlässlich des Globalen Klimastreiks auffordert. Die „Fridays for Future“-Ortsgruppe liegt derweil brach.