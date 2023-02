Der Klanxbüller Unternehmer Joachim Hansen (Mitte), Ehefrau Maike und der Büroangestellte Tobias Viedt beluden wenige Tage nach dem Kriegsbeginn vor einem Jahr den ersten Transporter, der von Südtondern Hilfsgüter für die Ukraine nach Polen brachte. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Ein Jahr Krieg in der Ukraine Humanitäre Hilfe Nord: Wie der Klanxbüller Verein seit einem Jahr Ukrainer unterstützt Von Hagen Wohlfahrt | 23.02.2023, 17:21 Uhr

Als am 24. Februar 2022 der Krieg in der Ukraine begann, dauerte es nur wenige Tage, bis auch in Südtondern die ersten Hilfsaktionen ins Rollen kamen.