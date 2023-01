Weniger Kirche war nie: 2022 war erstmals nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche in Deutschland. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Instagram-Debatte Nicht nur „Deichdeern“ ist raus: Austrittswelle erwischt Kirche in Nordfriesland Von Marco Nehmer | 17.01.2023, 16:56 Uhr

2023 fängt für die evangelische Kirche in Nordfriesland mit einer unangenehmen Austrittsdebatte in den Sozialen Medien an. Instagram-Influencerin „Deichdeern“ geht, die Kirche will ihre Lehren daraus ziehen – um den rasanten Mitgliederschwund aufzuhalten.