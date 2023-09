Günter Hirt in Emmelsbüll Wie ein katholischer Pfarrer von Südtondern aus Menschen in Uganda hilft Von Arndt Prenzel | 21.09.2023, 10:24 Uhr Foto: Arndt Prenzel

Der 85-Jährige Günter Hirt lebt seit 18 Jahren in Emmelsbüll und engagiert sich seit mehr als 35 Jahren in Uganda. In seiner Wahlheimat erhält der katholische Geistliche unkompliziert Unterstützung der evangelischen Gemeinde.