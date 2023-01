Kirsten Rief (vorn) und Ruth Dockweiler-Christiansen vom Bridge-Club Südtondern lieben das Kartenspiel. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Bridge-Club Südtondern Bridge in Niebüll: Zeitvertreib für ältere Damen oder anspruchsvolles Taktikspiel? Von Arndt Prenzel | 16.01.2023, 09:14 Uhr

Dank gängiger Klischees wird Bridge immer mit älteren Damen in einer gemütlichen Teerunde in Verbindung gebracht. In Niebüll hat man einen anderen Anspruch.