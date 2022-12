Diese Chronik hat es in sich: Anita und Thomas Jensen (hinten) mit Anita Botte und Edith Jessen-Nissen (rechts) haben in nächtelangen Nächten ein spannendes Werk erarbeitet. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Friesenverein in Nordfriesland Jubiläumsausgabe: Geschichten aus der Wiedingharde Von Arndt Prenzel | 06.12.2022, 09:51 Uhr

Was tut sich in der Wiedingharde? Der „Friesenverein der Wiedingharde“, 1955 in Neukirchen gegründet, kümmert sich seit Jahren um Traditionen und hat jetzt einen Sammelband herausgegeben.