Simon Kleff und Marc Christian Krüger (v.l.) vom Unternehmen Virtuelles Interaktives Lernen übergeben die VR-Technik an die Lehrkräfte Kerstin Paulsen und Delf Demmert. Foto: Marc Nasner up-down up-down Neues Lernkonzept Berufsschule Niebüll investiert 55.000 Euro in Virtual-Reality-Technik Von Marc Nasner | 25.12.2022, 11:31 Uhr

Schiefertafel und Overheadprojektor gehören in Klassenräumen der Vergangenheit an. Die Berufsschule Niebüll setzt nun auf VR-Brillen-Technik, in die 55.000 Euro investiert wurde.