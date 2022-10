Schon im vergangenen Jahr bejubelten rund 1000 Gäste die Schlagersängerin Mia Julia. Foto: Katharina Steensen up-down up-down Diskothek Töff in Leck Leck feiert „Mallorca in der Halle“ mit Ikke Hüftgold und Ina Colada Von Marc Nasner | 11.10.2022, 12:57 Uhr

In Leck steigt am 22. Oktober 2022 die dritte Ausgabe von „Mallorca in der Halle“ mit Ikke Hüftgold, Ina Colada und DJ Düse. 800 Tickets sind für die Party in der Nordfrieslandhalle verkauft.