Vierbeiner Sky rennt gerne los, um sich alles genau anzusehen. Im Hintergrund: Heidrun Gerner und Jürgen Weyershäuser Foto: Gerrit Eggers up-down up-down Diskussion um Leinenpflicht Der Hundefreilauf in Niebüll: Warum Rheinländer da ganz neidisch werden Von Gerrit Eggers | 02.06.2023, 18:01 Uhr

Es genügt ein Appell des Bürgermeisters an Hundehalter, die Leinenpflicht zu beachten. Schon setzt eine rege Debatte ein, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Aber an einem Ort können Halter ihre Vierbeiner ohne Leine unbehelligt herumtoben lassen.