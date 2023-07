Sie dürfen nur auf der Deichkrone geführt werden. Auch wenn keine Schafe in der Nähe sind, gilt: Hunde müssen immer angeleint werden. So wie Chili und Pepper. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Konflikte bei Tierhaltung Hunde ohne Leine am Dagebüller Deich: Schäferin zieht Konsequenzen Von Arndt Prenzel | 20.07.2023, 09:14 Uhr

Viele Urlauber bringen ihren Vierbeiner mit an die Nordsee. In Dagebüll beispielsweise sind die Gäste gern mit Hund unterwegs. Doch am Deich kommt es immer wieder zu Konflikten.