Nach einem Einbruch in eine Bäckerei- und eine Schlachterei-Filiale in Risum-Lindholm hat die Polizei noch keine Hinweise auf die Täter, wie eine Anfrage von shz.de jetzt ergab. Die Ermittlungen laufen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit.

Bei dem Einbruch in der Nacht zu Pfingstmontag in das Geschäftsgebäude in der Dorfstraße hatten die Täter einen verhältnismäßig hohen Sachschaden verursacht. Genau könne der Schaden noch nicht beziffert werden; er liege aber sicher im niedrigen fünfstelligen Bereich, so die Polizei.

Beute: Wechselgeld

Die Straftat wurde den Ermittlungen zufolge am frühen Morgen des 6. Juni zwischen 3.05 und 4 Uhr verübt. Gestohlen worden war Wechselgeld.

Auf Ihrer Facebook-Seite hatte die Bäckerei aus Niebüll die Kunden um Verständnis gebeten, dass der Verkauf am Pfingstmontag ausfallen musste. „Statt Ihnen mit frischen Backwaren den Pfingstmontag zu versüßen, müssen wir gefühlt Millionen Glasteile aus allen Ecken zusammentragen“. Beklagt wurde außerdem eine „große Zerstörungswut“ der Täter.