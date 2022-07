Am Mittag ist es schon 30 Grad warm. Andrea Friedrichs sieht es auf ihrem Handy. FOTO: Tilman Wrede up-down up-down Hitzewelle in Nordfriesland Sommer, Sonne, Hitze: So kühlen sich Urlauber am wärmsten Tag des Jahren in Südtondern ab und | 20.07.2022, 15:49 Uhr Von Arndt Prenzel Tilman Wrede | 20.07.2022, 15:49 Uhr

Dieser Mittwoch ist der bisher heißeste Tag des Jahres in Südtondern. Urlauber und Nordfriesen zieht es zur Abkühlung an die Nordsee nach Dagebüll, an die Wehle nach Niebüll und in die Freibäder.