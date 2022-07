Das hier ist beispielsweise die Badestelle am Hülltofter Tief. FOTO: Anja Werner up-down up-down Hitzewelle in Nordfriesland Diese natürlichen Badeseen bieten Südtondern Abkühlung Von Anja Werner | 18.07.2022, 16:17 Uhr

Es wird heiß in den kommenden Tagen. Die Nordsee bietet an den Grünstränden in Südtondern nur rund um die Flutzeiten erfrischendes Nass zur Abkühlung. Ein einigen natürlichen Badeseen ist dies zu jeder Tageszeit möglich.