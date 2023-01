Beim Einbruch in ein Niebüller Haus hat ein Einbrecher einen Schuhabdruck hinterlassen. Diese Aufnahme ist jedoch nachgestellt. Symbolfoto: Arndt Prenzel up-down up-down Kriminalität in Nordfriesland Hausbewohner nach Einbruch in Niebüll unter Schock – Führt ein Schuhabdruck zum Täter? Von Arndt Prenzel | 12.01.2023, 12:04 Uhr

In der vergangenen Woche wurde ein Ehepaar in einem Einfamilienhaus im Osterweg Opfer eines Einbrechers. Der Schreck sitzt auch nach einer Woche tief in den Knochen.