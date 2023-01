Ein Großfeuer hat in der Nacht zum Dienstag ein Haus mit zwei Wohnungen in Braderup im Kreis Nordfriesland zerstört. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Löscharbeiten dauern an Großfeuer zerstört Wohnhaus in Braderup Von Sebastian Iwersen | 31.01.2023, 07:56 Uhr | Update vor 3 Std.

In Braderup hat ein Feuer in einem Haus in der Nacht zum Dienstag für einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.