Der „Fakta“-Grenzhandel in Aventoft ist beliebter Anlaufpunkt bei Dänen. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Diebstahl beim „Fakta-Grenzhandel 100 Dosen Tabak und Lakritz in Aventoft geklaut: Dänische Angeklagte erinnern sich an nichts Von Marc Nasner | 12.01.2023, 16:32 Uhr

Einmal über die Grenze, Tabak und Süßigkeiten holen und schnell zurück. Zwei Dänen aus Tondern sollen im Fakta-Grenzhandel in Aventoft Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Doch vor dem Amtsgericht in Niebüll erinnerten sie sich an rein gar nichts.