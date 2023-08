sh:z-Publikumspreis In Eck`s Kino in Niebüll: Green Screen begeistert 195 Nordfriesland Tageblatt-Leser Von Jonna Marlin Lausen | 10.08.2023, 19:25 Uhr | Update vor 1 Std. Der Doku-Abend in Eck`s Kino in Niebüll beginnt. Foto: Jonna Lausen up-down up-down

Die Karten konnten nicht gekauft, sondern nur beim Nordfriesland Tageblatt gewonnen werden. Die Naturfilme von Green Screen haben am Donnerstag in Eck`s Kino in Niebüll für Begeisterung gesorgt.