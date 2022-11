Kann man gerne durchgehen lassen: Beim Schneefall zum Start des Weihnachtsdorfes haben die Lecker ein wenig nachgeholfen. Foto: Karin Johannsen up-down up-down Weihnachtsdorf in Leck Glühwein-Preise wie vor den Krisen – wie die Rechnung in Leck dennoch aufgehen soll Von Karin Johannsen | 28.11.2022, 12:34 Uhr

Auch in Lecks Ortsmitte ist die Advents- und Vorweihnachtsstimmung nach drei Jahren Corona-Unterbrechung zurückgekehrt. Zum Auftakt kamen so viele Besucher wie nie zuvor in das Weihnachtsdorf.