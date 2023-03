Rund 80 Teilnehmer fanden sich auf dem Niebüller Rathausplatz ein, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Klima-Streik in Niebüll Parents for Future: Auch Flensburger bei der Demo dabei Von Arndt Prenzel | 03.03.2023, 17:21 Uhr

Fridays For Future rief auf zum 12. Globalen Klimastreik am 3. März auf. Bundesweit wurden hunderte an Aktionen geplant. Auch in Niebüll kam wieder auf dem Rathausplatz am Nachmittag 15 Uhr eine bunte Versammlung zusammen.