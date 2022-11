Zwei der vier an der Deezbüller Kirche gestrandeten Hochzeitstauben, mit einer Futterschüssel auf dem dortigen Friedhof. Foto: Gesche Iben-Hebbel up-down up-down Tierquälerei in Niebüll Hochzeitstauben nach Trauung in Deezbüller Kirche gestrandet – Darum schlagen Tierschützer Alarm Von Anja Werner | 02.11.2022, 12:28 Uhr

Vier weiße Tauben sind nach einer Trauung in einer Niebüller Kirche nicht zu ihrem heimischen Hort zurück geflogen. Der Besitzer hat offensichtlich kein Interesse mehr an den Tieren, die alleine in der Natur nicht überleben können. Die Tierschützer vor Ort sind entsetzt.