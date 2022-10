Ein leben ohne Möbel mit Geschichte ist für Hella (l.) und Dina Struve nicht denkbar. Foto: Anja Werner up-down up-down Logo NEO Lebenstraum erfüllt Geschäft Antine in Stedesand: Junge Schwestern sind verliebt in alte Möbel Von Anja Werner | 18.10.2022, 14:28 Uhr

Die Schönheit des Unperfekten, die Spuren des Lebens sind das, was Hella und Dina Struve an alten Möbeln fasziniert. Die historischen Unikate für ihren Laden in Stedesand holen die beiden oft aus Holland und Belgien nach Nordfriesland.