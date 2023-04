Beim Überqueren der Klanxbüller Straße ist Geduld gefragt, gefährlich ist es trotz Tempolimit obendrein. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Bahnübergang in Niebüll gesperrt Gefährliches Provisorium in der Klanxbüller Straße – kommt vorübergehend eine Fußgängerampel? Von Hagen Wohlfahrt | 22.04.2023, 13:57 Uhr

Die Folgen eines Zugunglücks am 10. März in Niebüll sind in der Stadt noch immer zu spüren. Das wird in der Klanxbüller Straße deutlich. Anwohner in Uhlebüll sorgen sich um die Sicherheit.