Selbstversuch in Südtondern Prinzip Geben und Nehmen: Eine Tour durch die Tauschhütten Von Marco Nehmer | 04.01.2023, 17:14 Uhr

Nachhaltigkeit liegt im Trend, wegwerfen ist uncool. In Südtondern entstehen deshalb immer mehr Tauschhütten, in denen Büchern, Spielzeug und Co. neues Leben geschenkt werden kann. Das erlebt man auf der Tour de Tausch.