Die Schwestern Lucie (l.) und Zoe Griesbach sind überzeugt, dass Deutschland Weltmeister wird. Foto: Arndt Prenzel

Fußball-WM der Frauen 2023

Fußball am Vormittag - werden die Niebüller dem deutschen Team zugucken? Eine Umfrage

Von Arndt Prenzel | 23.07.2023, 10:29 Uhr

Viele Niebüller interessieren sich für die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland, die am 20. Juli begonnen hat. Am Montag ist um 10.30 Uhr Anpfiff für das erste Spiel des deutschen Teams. Aber wer kann dann gucken?