Die Fahnen zum Internationalen Frauentag und zum Equal Pay Day wehen am Dienstag und am Mittwoch vor dem Amt Südtondern in Niebüll. Foto: Hagen Wohlfahrt Internationaler Frauentag Warum in Niebüll und Leck am 8. März Rosen verteilt werden Von Hagen Wohlfahrt | 07.03.2023, 12:03 Uhr

Den Equal Pay Day am 7. und den Internationalen Frauentag am 8. März nehmen verschiedene Institutionen in Südtondern zum Anlass für eine Aktion am Mittwoch in Niebüll und in Leck.