Feuerwehreinsatz bei Niebüll Klanxbüller Straße: Batterien in Lkw-Laderaum in Brand geraten Von Arndt Prenzel | 11.09.2023, 18:18 Uhr Mehrere Feuerwehren aus Niebüll und Umgebung wurden am Montagnachmittag in die Klanxbüller Straße beordert, um einen Batteriebrand zu löschen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Niebüll-Deezbüll

Ein Batteriebrand hatte am späten Montagnachmittag (11. September) einen Feuerwehreinsatz in der Klanxbüller Straße in Niebüll zur Folge. Eine Rettungsassistentin verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.