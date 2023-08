Tauchen in Nordfriesland Was die Menschen am Meer fasziniert – ein Besuch bei der Tauchgemeinschaft Leck Von Sebastian Kaiser | 17.08.2023, 10:32 Uhr Training fürs Freiwassertauchen: Die Tauchgemeinschaft Leck übt jede Woche in Schafflund und Leck. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down

In Leck und Schafflund trainieren sie, getaucht wird in der ganzen Welt. Der Gründer der Tauchgemeinschaft Leck erzählt, was den Sport in seinen Augen so besonders macht.