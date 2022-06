Fahrschulautos gehören in Niebüll zum gewohnten Straßenbild. Dass sie bisweilen nicht so zügig unterwegs sind, sollte anderen Verkehrsteilnehmern klar sein. FOTO: Lilly Nielitz-Hart Fahrschulen in Niebüll Ungeduld, Aggressivität, Angst: Warum das Autofahren gerade für Anfänger immer schwieriger wird Von Lilly Nielitz-Hart | 12.06.2022, 09:57 Uhr

Am Steuer zu sitzen, ist für manch passionierten Autofahrer eine Freude. Doch der Verkehr nimmt immer mehr zu, Fahrlehrer beobachten immer höhere Anforderungen an Fahrschüler — und an sie selbst.