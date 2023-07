Der Fachkräftemangel gilt als ernstes Problem in manchen Branchen, etwa in der Gastronomie. Foto: Jens Büttner up-down up-down Fachkräftemangel in Nordfriesland Personal händeringend gesucht: Wie die BAW Südtondern der Gastronomie hilft Von Arndt Prenzel | 17.07.2023, 16:38 Uhr

Dass in der Gastronomiebranche Personal fehlt, merkt jeder, der einmal essen gehen will: So manches Lokal musste seine Öffnungszeiten einschränken. Wie gut, dass in Niebüll Fachkräfte ausgebildet werden.