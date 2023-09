Millionen für Modernisierung Erlebnisbad Leck: Mehrheit im Gemeinderat will vor Planungsstart konkrete Zahlen sehen Von Hagen Wohlfahrt | 29.09.2023, 11:59 Uhr Die Stadtwerke Nordfriesland wollen das Erlebnisbad in Leck umfangreich modernisieren. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

In den 1990er Jahren und danach wurden vielerorts in der Republik sogenannte Spaßbäder aus dem Boden gestampft. Nicht wenige Betreiber übernahmen sich dabei. Vielleicht ein Grund dafür, dass sich so mancher Lecker Gemeindevertreter bei der Modernisierung des Erlebnisbads noch zurückhält.