Energiekrise in Nordfriesland Steigende Corona-Zahlen: Landgasthöfe in Südtondern haben trotz gut gebuchter Säle Sorgen Von Anja Werner | 07.10.2022, 13:30 Uhr

Herbstfeste, Familien- oder Weihnachtsfeiern: Die Menschen in Südtondern wollen in diesem Jahr noch einmal richtig feiern. Die Säle in den Gasthöfen sind voll. Doch im nächsten Jahr wird mit Einbußen gerechnet.