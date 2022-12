Punsch und Förtchen: Andreas Lützen hat auf LED umgestellt. Foto: Anrdt Prenzel up-down up-down Energiekrise in Nordfriesland Bilanz auf dem Weihnachtsmarkt Niebüll: Wo wird gespart? und | 09.12.2022, 13:56 Uhr Von Arndt Prenzel Jonna Marlin Lausen | 09.12.2022, 13:56 Uhr

Energiesparen ist in diesem Jahr in aller Munde. Doch kann man auf einem Weihnachtsmarkt überhaupt viel sparen? Shz.de hat den Energie-Check auf dem Weihnachtsmarkt in Niebüll gemacht.