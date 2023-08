Ende einer Ära Die Südtondernhalle in Niebüll - Stätte vieler Erinnerungen Von Arndt Prenzel | 23.08.2023, 16:59 Uhr Wilfried „Wille“ Carstensen: „Die Halle ist mein Zuhause gewesen.“ Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Dieser Tage wird die Südtondernhalle in Niebüll abgerissen. 56 Jahren war sie Mittelpunkt für Sportveranstaltungen und -unterricht in der Region. Wir haben uns umgehört, was die Menschen dort erlebt haben.