Glücklich über die restaurierte Orgel: Jorge Sendler, seit September 2019 einer der Kirchenmusiker in Kirchengemeinde Emmelsbüll-Neugalmsbüll. Foto: Arndt Prenzel

Emmelsbüll-Neugalmsbüll Romantischer Klang ist zurück: Marcussen-Orgel von 1891 restauriert Von Arndt Prenzel | 09.12.2022, 10:30 Uhr

Als die Marcussen-Orgel das erste Mal wieder in der St.-Gallus-Kirche in Neugalmsbüll ertönte, flossen Tränen der Rührung: Das historische Instrument klingt so schön wie lange nicht mehr.