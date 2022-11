Ausflugsziel in Dänemark Video: Wo der Weihnachtsmann fliegt – Weihnachtsmarkt in Tondern Von Marie Gloe | 21.11.2022, 09:28 Uhr

Wenn die ersten deutschen Weihnachtsmärkte öffnen, sind in Tondern bereits viele Glühweine getrunken worden. Am 5. November wurde in der dänischen Kleinstadt der Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch für viele deutsche Gäste hat ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Tondern Tradition. Was erlebt man in der selbsternannten „Weihnachtsstadt“?