Dragqueen Veuve Noire in der Nordfriesenhalle vor Schülern der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au. FOTO: Karin Johannsen Gegen Vorurteile bei Homosexualität Dragqueen Veuve Noire aus Hamburg kommt mit Lecker Schülern ins Gespräch Von Karin Johannsen | 01.06.2022, 17:33 Uhr

Offen und ehrlich über Homosexualität hat Dragqueen Veuve Noire in dieser Woche an der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au gesprochen. Aufklären gegen Vorurteile ist ihr Motto. Die Schüler waren begeistert.