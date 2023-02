Die Chronik-Redaktion: Hans-Heinrich Petersen (re.) und Hans Feddersen werten viele hundert historische Karten und Dokumente aus. Foto: Jan-Uwe Thoms up-down up-down Zweiter Band der Dorfchronik Fragen zur Geschichte: Ladelunder Interviewer besuchen alle Einwohner Von Jan-Uwe Thoms | 09.02.2023, 13:34 Uhr

Warum wird ein Haus in der Karlumer Straße „das Schlangenhaus“ genannt? Und wieso heißt das Haus im Westermoor, in dem in den 1990er Jahren die Bildhauerin Maria Huls lebte und arbeitete, bei alten Ladelundern nur „Matthies Tante“? Diesen Geheimnissen will das Ladelunder Chronik-Team auf die Spur kommen.