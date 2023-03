In Südtondern gibt es mehrere Secondhand-Läden. Dieses Schild steht vor der „Wundertüte“ in Braderup. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Einzelhandel in Nordfriesland Secondhand-Läden in Südtondern: Warum Ebay keine Konkurrenz ist Von Hagen Wohlfahrt | 23.03.2023, 18:28 Uhr

Gebrauchtwagenhändler gibt es an jeder Ecke, doch bei Bekleidung oder Alltagsgegenständen sind die Möglichkeiten, sich nach etwas Brauchbarem umzusehen, deutlich begrenzter. Jedenfalls in ländlichen Regionen wie Südtondern und ganz abgesehen vom digitalen Stöbern bei Ebay und Co.