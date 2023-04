Bekennende Radler unter sich: Dr. Walther Petersen-Andresen, Hans-Martin Petersen, Sabine Schwarz, Andreas Deidert, Holger Heinke und Uwe Christiansen (von links). Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Stadtradeln 2023 in Südtondern Stadtradeln: Am 13. Mai ist Startschuss in Niebüll, Dagebüll und Leck - So funkioniert`s Von Arndt Prenzel | 20.04.2023, 11:07 Uhr

Stadtradeln vom 13. Mai bis zum 2. Juni: Der Startschuss fällt am Samstag, Punkt 12 Uhr. Gestartet wird in Dagebüll am Deichtorplatz, in Leck am Viehmarktplatz und auf dem Niebüller Rathausplatz. Gemeinsames Ziel ist das Renaturierungsgebiet Gotteskoog-See, wo nach der Ankunft Zeit für ein kleines Picknick ist.