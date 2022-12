Erfolgreich in der ganzen Republik: der Freie Fanfarenzug Niebüll. Foto: Fanfarenzug Niebüll up-down up-down Fanfarenzug Niebüll aufgelöst Jetzt ist endgültig Schluss: Die spannendsten Erinnerungen aus 50 Jahren Vereinsgeschichte Von Arndt Prenzel | 20.12.2022, 13:05 Uhr

50 Jahre ist es her, dass der Freie Fanfarenzug in Niebüll von Karl-Wilhelm Jannsen gegründet wurde und seine ersten Mitglieder an der Fanfare und der Tenortrommel ausbildete. Tragisch, aber wahr: Das Jubiläum fiel in diesem Sommer aus, da sich der Fanfarenzug im Vorjahr auflöste.