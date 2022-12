Drei reifere Knaben im Moor: Sönke Christiansen (v. li.), Jürgen Lorenzen und Gerd Oldigs vom Naturschutzverein Südtondern. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Kampf gegen Klimawandel Der CO2-Speicher ist krank: So geht es dem Klintumer Moor Von Marco Nehmer | 13.12.2022, 14:38 Uhr

Die Bundesregierung will den Mooren zu einem Comeback verhelfen, sie wiedervernässen, um das in ihnen lagernde CO2 einzulagern. Ein nobles Ziel, das aber an sprichwörtliche Grenzen stoßen kann. Ein Ortsbesuch in Leck am Klintumer Moor.