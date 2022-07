Pascal Gava von der Eisdiele „La Gelateria da Gava“ mit Crème Caramell und Waldmeister-Eis. FOTO: Tilman Wrede up-down up-down Vanille, Schoko oder doch Kaugummi? Hochsommer in Leck und Niebüll: Das sind die aufregendsten Eissorten in Südtondern Von Tilman Wrede | 18.07.2022, 17:47 Uhr

Die nächsten Tage werden heiß in Südtondern, bis zu 32 Grad in Leck und Niebüll soll das Thermometer anzeigen. Höchste Zeit für eine Abkühlung: Die Eisdielen in der Region haben neben den Klassikern auch neue Kreationen im Angebot.