In gemütlicher Atmosphäre werden Geschichten vorgelesen – einer der Vorteile kleiner Gruppen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Kommune Tondern Garantie und kleine Gruppen: So läuft die Kinderbetreuung in Dänemark Von Sebastian Iwersen | 27.12.2022, 10:40 Uhr

Während Eltern in Deutschland an Schließungen von Kindergärten in den Ferien, große Gruppen und Personalmangel gewöhnt sind, läuft nördlich der Grenze vieles anders.